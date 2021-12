Markus Kost verlässt nach zwölf Jahren den Judosportverein Speyer und nimmt im Januar eine volle Trainerstelle am thüringischen Landesleistungsstützpunkt in Jena an. Das hat der Verein mitgeteilt.

Kost kam als Mitglied der Bundesligamannschaft nach Speyer und absolvierte beim JSV sein Freiwilliges Soziales Jahr. Später engagierte sich Kost selbst als Coach und betreute die Unter-15-Jährigen aus dem Pfalzkader.