Reka Pupp aus dem Bundesligakader des JSV Speyer hat den nächsten herausragenden internationalen Erfolg verbucht und den Grand Slam in ihrer Heimat Budapest für sich entschieden.

Pupp startete in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm und eliminierte im Halbfinale ihre Speyerer Mannschaftskameradin Mascha Ballhaus, die am Ende auf dem fünften Platz landete. Bis 63 Kilo trat eine ganze JSV-Armada an. Hedvig Karakas (Ungarn) und Nadja Bazynski gewannen ihren Auftaktkampf.

Die Niederländerinnen Sanne Vermeer sowie Geke Van den Berg scheiterten. Bronze gab’s für Barbara Matic (Kroatien) bis 70 kg. Hilde Jager aus den Niederlanden nahm mit Sieg und Niederlage Abschied. Ebenso ergang es Julia Kowalczyk (Polen, - 57). Andrea Carlino verlor bei den Männern bis 60 Kilo sein erstes Duell.