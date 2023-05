Dena Pohl aus dem Bundesligakader des JSV Speyer hat das Europacup-Turnier in Sarajevo gewonnen. Pohl setzte sich in der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm durch. Ihre Vereinskollegin Jana Ziegler verlor das Finale bis 57 Kilo. Marlene Galandi (- 78 kg) und Elisabeth Pflugbeil (+ 78) starteten am Sonntagmorgen ebenfalls mit Erfolgen.