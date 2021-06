Barbara Matic aus dem Bundesligakader des JSV Speyer ist Weltmeisterin in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Bei den Titelkämpfen in Budapest setzte sich die Kroatin am Donnerstag im Finale gegen die Japanerin Yoko Ono durch.

Auf dem Weg dahin besiegte Matic auch ihre Speyerer Mannschaftskameradin Hilde Jager (Niederlande). Ciril Grossklaus aus dem JSV-Männer-Team schied nach zwei Siegen aus. Der Schweizer startete bis 90 Kilo.