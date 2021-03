Odette Giuffrida aus dem Judo-Bundesligakader des JSV Speyer hat das Grand-Slam-Turnier in der georgischen Hauptstadt Tiflis gewonnen. Die Italienerin siegte in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm, in der ihre Mannschaftskameradin Reka Pupp aus Ungarn den dritten Platz belegte.

Laura Martinez Abelenda (Spanien) kam bis 48 Kilo auf Rang drei. Das deutsche Team zog nach mehreren Corona-Fällen im vor Ort vorangegangenen Trainingslager, die auch das deutsche Aufgebot betrafen, seine Kämpfer, darunter die Speyererinnen Mascha Ballhaus (- 52), Nadja Bazynski (- 63) sowie Jasmin Grabowski (+ 78) zurück.

An Tag zwei holte Geke van den Berg (Niederlande, - 63) Bronze, während der Einheimische Giga Gigauri (-81) aus dem Speyerer Männer-Team seinen Auftaktkampf verlor.