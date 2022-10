Seija Ballhaus und Lea Schmid aus dem Bundesligakader des Judosportvereins Speyer nehmen von Freitag bis Sonntag an der Europameisterschaft der Unter-23-Jährigen teil. In Sarajewo (Bosnien und Herzegowina) startet Ballhaus in der Klasse bis 57 Kilogramm Körpergewicht, Schmid bis 78.