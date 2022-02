Odette Giuffrida aus dem Bundesligakader des JSV Speyer hat beim Grand-Slam-Turnier der Judoka in Tel Aviv ebenso Platz drei belegt wie ihre Vereinskollegin Reka Pupp. Die Italienerin und die Ungarin starteten in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm. Onise Bughadze (Georgien, plus 100 Kilo) nahm Position fünf ein.

Auf Rang sieben kamen Mascha Ballhaus (52 Kilo) sowie Nadja Bazynski (63 kg). Hilde Jager (Niederlande) feierte einen Sieg bis 70 kg. Ihre Auftaktkämpfe verloren Geke van den Berg (Niederlande), Hedvig Karakas (Ungarn, beide - 63), Laura Martinez-Abelenda (Spanien, -48), Irakli Kupatadze (Georgien, -50).