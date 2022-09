Franz Kofler besucht am Dienstag (17.30 bis 20 Uhr) den Judosportverein Speyer. Der Österreicher ist Träger des 6. Dan und feierte als Aktiver viele Erfolge. Später engagierte sich Kofler als Vizepräsident des Landesverbandes in Österreich und Vorsitzender in Luxemburg. In seine Amtszeit fielen viele Vereinsgründungen.

Nun führt ihn sein Projekt 1000 mit dem Fahrrad nach Speyer. Dabei setzt er die Judowerte in den Kontext von Frieden und Umwelt. 2017 begann er, in zehn Jahren 1000 Judovereine zu besuchen und für seine Idee zu werben. Auf seiner Route stehen auch der 1. BC Zeiskam, ASV Landau und 1. JJJKC Haßloch.