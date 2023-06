Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum zweiten Mal in dieser Saison ist den Frauen des JSV Speyer ein perfektes Ergebnis gelungen.

Beim 1. JC Mönchengladbach siegte der JSV 14:0 und sicherte sich Platz eins mit fünf Siegen in fünf Duellen bei 61:9 Einzelkämpfen. Beide traten nicht in Bestbesetzung an. Mönchengladbach