Der erste Auftritt der Frauenmannschaft des JSV Speyer in der Bundesliga war ein großer Erfolg: Nach erwartungsgemäß engem Verlauf setzte sie sich 8:6 bei JC Bottrop durch. Speyerer hatten in den unteren Gewichtsklassen Vorteile, die Gastgeberinnen in den schweren. In den mittleren war das Kräfteverhältnis ausgeglichener.

Großes Pech hatte Jill Trenz im ersten Kampf: Sie führte bis wenige Sekunden vor Ende, nahm aber den Ausgleich hinnehmen und verlor im Golden Score. Neuzugang Amber Gersjes aus den Niederlanden, Jana Ziegler und die Ungarin Reka Pupp (kampflos) brachten Speyer 3:1 in Führung.

Matchwinnerin Murphy

Emmely Albrecht und Corinna Bayer, junge Kämpferinnen aus der Zweitligamannschaft, gaben sich hochgestellt internationalen Gegnerinnen geschlagen. Murphy holte einen eminent wichtigen Punkt. Im zweiten Durchgang punkteten die gleichen vier. Im entscheidenden Kampf gewann Murphy mit einem Haltegriff gegen Leonie Beyersdorf.