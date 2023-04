Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am zweiten Kampftag der Bundesliga der Frauen tritt der JSV Speyer am Samstag in Bad Ems beim Judoteam Rheinland an. Es ist das erste Mal, dass dieses rheinland-pfälzische Duell im Oberhaus stattfindet.

Die Speyerinnen starteten vor einem knappen Monat mit einem 8:6-Auswärtssieg gegen den JC Bottrop in die Saison und wollen mit einem weiteren Erfolg die Weichen in Richtung Play-off-Runde stellen.