Mit Turnier und Mitmachprogramm feiert der JSV Speyer am Samstag (10 bis 20 Uhr) zehn Jahre Judomaxx, seine Halle in der Butenschönstraße. Los geht’s mit dem Heiner-Sprau-Gedächtnisturnier in Erinnerung an den Vater des Speyerer Judowunders. Der Nachwuchs vom Weiß- bis zum Gelbgurt geht auf die Matte.

Anschließend folgt eine Mini-Disco. Im Nebenraum gibt es Entspannung (11 Uhr), Taiso, eine Budogymnastik (11.45 Uhr) und Fitness. (12.30), während den ganzen Tag über auf dem Parkplatz eine Spielerallye steigt. Von 14 bis 18 Uhr bietet der JSV Selbstverteidigung für Kinder und Eltern, sein Kursprogramm zum Ausprobieren an.

Parallel laufen auf der Matte Spiele und Judo-Eltern-Mitmachtraining. Um 17.30 Uhr ehren die Speyerer verdiente Mitglieder. Um 18 Uhr beginnt die Jubiläumsfeier mit Picknick, Musik und Tanz.