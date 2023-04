Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zweijähriger Unterbrechung starten die Frauen des JSV Speyer am Samstag (14 Uhr in Bad Homburg gegen Gastgeber HTG und JC Bottrop) wieder in eine Bundesligasaison.

Nach dem Titelgewinn 2019 entschied sich das Team 2020 – wie mehrere andere Mannschaften – gegen eine Teilnahme an der an einem Tag im Turnierformat ausgetragenen Liga. Nun geht es weiter mit einer