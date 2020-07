Noch immer ist wegen der Corona-Pandemie nicht sicher, ob überhaupt, wann und in welcher Form es eine Bundesliga-Saison für die Frauen sowie Männer des JSV Speyer gibt. Der Deutsche Judo-Bund frage derzeit die Mannschaften wegen eines Turniers am Samstag/Sonntag, 10./11. Oktober an, teilte Michael Görgen-Sprau, Vorsitzender der Speyerer, der RHEINPFALZ auf Anfrage mit.

Ein Problem sei, dass derzeit noch nicht in allen Bundesländern wieder Judo trainiert werden dürfe.