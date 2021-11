SPEYER. Eine Woche nach der Weltmeisterschaft in Lissabon gehen Kata-Sportler des JSV Speyer am Wochenende erneut auf die Matte.

Teilnehmer an den deutschen Titelkämpfen 2021 in Elz/Westerwald sind „von dem kleinen, aber feinen Judo-Kata-Team aus der Pfalz“, so Landestrainer Thomas Hofmann. Am Samstag kommen in der Disziplin Kodokan Goshin Jutsu sieben Paare zum Einsatz, darunter Thomas Hofmann/ Daniel Koliander vom JSV Speyer. Am Sonntag starten im Katame no Kata zehn Paare mit Reinhard Köhler (BC Zeiskam)/Jürgen Mohr (JSV Speyer), in Ju no Kata acht Paare mit Daniel Koliander (JSV Speyer)/Mirjam Berensdorff (Judokan Landau).

Kata ist die stilisierte Form des Kampfes gegen einen oder mehrere tatsächliche oder imaginäre Gegner. Verteidigung, Angriffe und Gegenangriffe werden in festgelegten Folgen und Ausführungen demonstriert. Im Training sind die Partner gezwungen, stets die gleiche Situation ohne oder mit nur keinen Veränderungen zu wiederholen. Kata ist eine Grundvoraussetzung für Judo-Wettkampf.