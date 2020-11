Goldregen für den JSV Speyer. Nach Odette Giuffrida hat mit der Ungarin Hedvig Karakas bei den Judo-Europameisterschaften in Prag eine weitere Bundesliga-Kämpferin des JSV Speyer einen Titel gewonnen. Die 30-Jährige setzte sich im Finale der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm mit einem Ippon nach 4:18 Minuten gegen die Portugiesin Telma Monteiro durch. In der Vorrunde hatte Karakas die Polin Anna Kuczera besiegt, im Viertelfinale die Russin Daria Mezhetskaia. Im Halbfinale brauchte die Ungarin allerdings die Verlängerung gegen die Bulgarin Ivelina Ilieva. Bronze in dieser Gewichtsklasse ging an Theresa Stoll aus München, die für den TSV Großhadern antritt. Die Polin Julia Kowalczyk, die ebenfalls für den JSV Speyer in der Bundesliga aufläuft, kam auf Platz sieben.