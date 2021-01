Jasmin Grabowski (JC Zweibrücken) aus dem Judo-Bundesligakader des JSV Speyer startet beim Katar Masters von Montag bis Mittwoch in Doha. Die Weltranglisten-22. tritt am Mittwoch (ab 12 Uhr unserer Zeit) in ihrer Klasse über 78 Kilogramm Körpergewicht an.