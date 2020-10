Barbara Matic, kroatische Spitzenjudoka des JSV Speyer, hat beim Judo-Grand-Slam in der ungarischen Hauptstadt Budapest die Goldmedaille in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm geholt. Die 25-jährige ehemalige zweifache Juniorenweltmeisterin besiegte im Finale die Französin Margaux Pinot mit einer Schraubenwurftechnik. Dafür erhielt sie einen Wazari, der in der Endabrechnung für den Grand-Slam-Gewinn ausreichte. Die ungarische Judoka Hedvig Karakas holte sich in der Klasse bis 57 Kilogramm Bronze, nachdem sie im Halfinale an der späteren Siegerin Jessica Klimkait (Kanada) gescheitert war.