Michel Adam, früherer Deutscher Meister vom Judosportverein Speyer, ist von der Stadt Frankenthal für seine Erfolge mit der Sportplakette in Gold ausgezeichnet worden. Der gebürtige Düsseldorfer Adam wuchs in Frankenthal auf.

Nach seiner Schulteroperation im Februar konzentriere er sich gerade auf Physiotherapie und Stabilisationstraining, teilte er in seinem neuesten Newsletter mit: „Langsam kehren auch Krafttraining und judospezifische Übungen in den Trainingsalltag zurück. Somit habe ich Glück im Unglück gehabt, was den Verletzungszeitpunkt angeht.“

Online-Coach

Seine Münchner Universität habe Präsenzveranstaltungen in Gänze abgesagt. Lernen von zuhause sei angesagt. Adam beteiligt sich am Videotraining der Speyerer und bringt sich als Online-Judo-Coach ein.

„Das ist eine große Motivation, mich nach der Operation erneut heranzukämpfen“, kommentierte der Bundesligaathlet die Auszeichnung durch Frankenthal: „Ich habe bereits gezeigt, wie stark ich nach Verletzungspausen zurückkommen kann.“