Odette Giuffrida, italienische Judoka in Diensten des Frauen-Bundesligisten JSV Speyer, hat sich bei den Europameisterschaften der Senioren in Prag die Goldmedaille in der Klasse bis 52 Kilogramm erkämpft. Im Finale besiegte sie die Rumänin Andreea Chitu nach Verlängerung mit einem Golden Score. In der Vorrunde hatte sich Giuffrida gegen die Polin Karolina Pienkowska durchgesetzt, im Viertelfinale folgte ein Sieg gegen die Schweizerin Fabienne Kocher. Im Halbfinale brauchte die 26-jährige Italienerin gegen ihre spanische Konkurrentin Estrella Lopez Sheriff nur 1:41 Minuten für einen Ippon. In der gleichen Gewichtsklasse war mit der Ungarin Reka Pupp eine weitere Bundesliga-Kämpferin des JSV Speyer am Start, sie scheiterte aber bereits in der Vorrunde an der Schweizerin Kocher. In der Klasse bis 48 kg verpasste Speyers Spanierin Laura Martinez Abelenda nur knapp eine Medaille: Im Kampf um Bronze unterlag sie der Deutschen Katharina Menz und musste sich mit Platz fünf begnügen.