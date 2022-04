Carolin Dietrich vom Judosportverein Speyer hat das internationale Sichtungsturnier der Unter-16-Jährigen in Düsseldorf gewonnen. Dietrich, Jahrgang 2008, siegte in einem Feld von 34 Teilnehmerinnen in allen fünf Kämpfen der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm souverän. Jihane Rahmoun (bis 63 Kilo) vom JSV belegte Platz fünf.

Nora Schlüter (- 52 kg) wegen Konfirmation und Alesia Büttner (- 57) sowie Amira Rahmoun (- 70) aufgrund von Verletzungen fehlten. Die Jungs trafen sich in Duisburg. Damian Berschauer (Jahrgang 2008, - 40 kg) holte unter 16 Judoka Bronze. Am 7./8. Mai folgt das U16-Turnier in München.