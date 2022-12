Odette Giuffrida aus Italien und die Ungarin Reka Pupp aus dem Bundesligakader des JSV Speyer haben beim Jerusalem Masters in Israel jeweils den dritten Platz belegt. In der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm gewannen die beiden ihre Vorrundengruppen und verloren danach im Halbfinale, erkämpften sich aber in der Trostrunde Bronze.

Auf dem Weg dahin schaltete Giuffrida ihre Speyerer Mannschaftskameradin Mascha Ballhaus aus, die zuvor ihren ersten Kampf gewann. Jeweils einen Sieg und eine Niederlage verzeichneten aus dem JSV-Aufgebot Laura Martinez Abelenda (bis 48 Kilo) aus Spanien und Julia Kowalczyk (Polen, - 57 kg). Auch Geke Van den Berg (Niederlande, - 63) startete erfolgreich.