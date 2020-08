Nadja Bazynski (Klasse bis 63 Kilogramm Körpergewicht) vom Judosportverein Speyer zählt als Ersatzfrau zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für den Länderkampf am Donnerstag, 27. August, in Österreich. Mit diesem prestigeträchtigen, ewig jungen Duell, kehren die Deutschen in der Corona-Krise auf die internationale Wettkampfmatte zurück.