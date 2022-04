Mascha Ballhaus ist die einzige Deutsche aus dem Bundesligaaufgebot des Judosportvereins Speyer, die der Verband in seinen 15-köpfigen Kader für die Europameisterschaft von Mittwoch, 27. April, bis Montag, 2. Mai, in der bulgarischen Hauptstadt Sofia berufen hat. Dort kämpft sie in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm.

„Ich hoffe, dass ich zeigen kann, dass ich mich entwickelt habe“, sagte Ballhaus.