Mascha Ballhaus aus dem Bundesligakader des JSV Speyer hat auf der Europatour das Turnier in Riccione (Italien) gewonnen. Ballhaus gewann das Finale gegen die Weltmeisterschaftsdritte von 2021, Fabienne Kocher (Schweiz). Zuvor besiegte sie in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm die bulgarische Titelträgerin Gabriela Dimitrova.

„Ziel war es, in Hinsicht auf die WM die Trainingsinhalte umzusetzen“, zitierte der Deutsche Judobund Ballhaus auf seiner Homepage: „Wir haben drei Trainingslager in Papendahl, Valencia und Kienbaum absolviert. Das hat viel gebracht. Jetzt bleiben wir noch bis Freitag zur WM-Vorbereitung in Italien.“

Auch Bundestrainer Claudiu Pusu lobte seinen Schützling: „Ich bin zufrieden, wie sich Mascha heute präsentiert hat.“