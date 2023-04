Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was bedeutet Gemeinnützigkeit? Wie funktionieren Excel-Tabellen, und was heißt eigentlich Prokura? Wer Sport- und Kauffrau werden will, muss Antworten liefern. Catalina Olave-Munoz ist gerade dabei. Die Kolumbianerin kämpft in Speyer aber nicht nur mit ihrer Ausbildung.

