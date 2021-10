Michel Adam, zweifacher Deutscher Judomeister des JSV Speyer, kehrt nach längerer Pause auf die internationale Bühne zurück. Er kündigte an, bei den European Masters nächste Woche in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm in Malaga zu starten.

„Ich bin gespannt und freue mich auf diese Möglichkeit“, teilte Adam mit. Zuletzt absolvierte der angehende Arzt ein einmonatiges Praktikum an der Charité in Berlin.