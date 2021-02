Michel Adam und internationale Auftritte, auch das ist so eine Sache in diesen Zeiten für den früheren deutschen Meister der JSV Speyer aus Frankenthal.

„Für mich war ein Wettkampf im März in Usbekistan geplant, den ich aber studiumsbedingt nicht antreten kann“, teilte Adam auf Anfrage der RHEINPFALZ aus dem Trainingslager in Georgien mit, das am Mittwoch zu Ende geht.

Der Höhepunkt

Der Bundesligaathlet weiter: „Mein Höhepunkt dieses Jahr wird hoffentlich die Universiade in Chengdu im August.“ Aber natürlich steht auch hinter den Weltspielen der Studierenden in China das bekannte Fragezeichen. Die Nominierung des Speyerers steht freilich noch aus.