Michel Adam (24) vom Bundesligisten JSV Speyer hat einen großen internationalen Erfolg gefeiert und die European Open in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina) gewonnen. In der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm besiegte Adam in der Vorrunde zunächst Oleksandr Koshliak (Ukraine) und Thelmo Gomes aus Portugal.

Im Viertelfinale ging es am engsten zu, als der Frankenthaler den Franzosen Alexandre Mariac in der Verlängerung des Golden Score nach über sieben Minuten Kampfzeit besiegte. Im Halbfinale bezwang Adam Bayram Kandemir (Türkei), im Endkampf Yannick van der Kolk (Niederlande).

Nadja Bazynski aus dem Speyer er Frauen-Bundesliga-Kader belegte Rang sieben bis 63 Kilo. Jana Ziegler platzierte sich in dieser Kategorie nicht.