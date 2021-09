Michel Adam vom JSV Speyer ist zum zweiten Mal in seiner Laufbahn Deutscher Meister bei den Aktiven. In Stuttgart setzte er sich nun zum ersten Mal in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm durch. Im Finale besiegte Adam als Vorjahresfünfter den Dritten, Lukas Vennekold (TSV Großhadern) mit einer großen Wertung.

Die ersten beiden von 2020 starteten nicht. Nadja Bazynski aus dem Speyerer Bundesligakader gewann am ersten Tag bis 57 Kilo. Jana Ziegler (- 57 kg) kam auf Platz drei, Seija Ballhaus auf fünf. Franz Haettich (- 90) auf sieben.