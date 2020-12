Sie wurde in Neustadt geboren und lebt seit vielen Jahren in Speyer: die Journalistin, Moderatorin und Autorin Judith Kauffmann. Durch ihre Arbeit im SWR-Hörfunk und -Fernsehen ist sie einem breites Publikum bekannt. Nun hat sie ihre Lebens-Geschichten in Kochrezepten veröffentlicht: ein offenes, ehrliches und deshalb sehr spannendes und lesenswertes Buch.

Mit dem Schreiben hatte ja Anfang der 1970er-Jahre ihre Laufbahn als Journalistin auch begonnen. Beim Pfälzer Tageblatt, das 1971 in der RHEINPFALZ aufging, hat sie volontiert, später einige Jahre bei der damals anderen Zeitung in Speyer, der Tagespost gearbeitet. Aus familiären Gründen gab sie ihre Arbeit in der schreibenden Zunft auf.

Aber es waren ihre Texte, die Karl Engelkes, den damaligen Südwestfunk-Studioleiter in Ludwigshafen, auf sie aufmerksam werden ließen. Die Freude am Schreiben hat sie dann in all den vielen Jahren beim Hörfunk, wo sie in der Aufbauphase des längst legendären Senders SWR3 mitwirkte, und beim Fernsehen, wo sie allein sieben Jahre die Kochsendung „Himmel un Erd“ an der Seite von Johann Lafer moderierte, nicht verlassen.

Die Anregung aus ihrem Umfeld, doch mal aus ihrem Leben zu berichten und davon prägende Erlebnisse niederzuschreiben, hat sie deshalb gerne aufgegriffen. Und da sie 2004 schon ein Buch über das „Nationalgericht“ der Region, den Pfälzer Saumagen verfasst hatte, lag es nahe, auch dem Kulinarischen einen Platz in ihrer Autobiografie einzuräumen. Diese ist am 4. Dezember erschienen.

Sprechende Überschriften

Viele Begebenheiten in ihrem Leben verbindet sie mit Gerichten, die sie gern gegessen und gerne gekocht hat. Und diese haben nun ihren Platz in dem Buch gefunden. Sie stehen nicht streng an einer bestimmten Stelle in den 19 Kapiteln, sondern sind immer locker und passend in den überhaupt erfreulich unschematischen Erzählfluss eingefügt. Das sorgt für Spannung bei der Lektüre und der damit verbundenen Erkundung nicht zuletzt regionaler Köstlichkeiten.

Es ist immer reizvoll zu verfolgen, wie sich Lebens-Geschichte und Kochrezept in dem Buch von Judith Kauffmann aufeinander beziehen. Manchmal haben die Leckereien ihr auch regelrecht in ihrem Leben geholfen, wie der vorzügliche Zitronenkuchen bei einem Klinikaufenthalt.

Wie Judith Kauffmann beim Gespräch über ihr Buch erzählt, hat ihr das Schreiben an ihrer Biografie auch geholfen, für sich die Dinge ihres Lebens zu bedenken und zu sortieren.

Der vergessene Freund

Judith Kauffmann hat dabei zu einer sehr lebendigen und originellen Art der Erzählung gefunden. Allein die sprechenden Überschriften der Kapitel – und der des ganzen Buches natürlich eingeschlossen – sind animierend und bezeichnen sehr pointiert das jeweils Berichtete.

„Mein Abend im 3-Sterne-Restaurant oder: Wie wahr sind meine Geschichten?“ steht über Kapitel 15. Da geht es um einen Abend, den sie bei allerköstlichsten Speisen in einem burgundischen Gourmet-Tempel verbracht hat. Als sie später anderen von diesem berichtete, blendete sie die unwillkürlich, aber „wahrheitswidrig“ die Anwesenheit ihres damaligen Lebensgefährten beim Essen völlig aus. Sie erinnerte sich schlicht und einfach nicht mehr daran.

Das ist eine launige Geschichte, die aber sehr schön zeigt, dass Judith Kauffmann auf den rund 160 Seiten offen und selbstironisch erzählt – und, wie gerade diese Anekdote belegt, sehr glaubwürdig.

Mut zur Offenheit

Ihr Sohn gehörte zu denen, die sie sehr zu diesem Buch ermutigt haben. Wie im Vorwort steht, habe er nach der Lektüre eines Kapitels seine Mutter dann aber gefragt, ob sie es sich gut überlegt habe, so viel von sich preiszugeben. Ihre Antwort: „Ja“.

Und in der Tat erzählt in diesem Buch Judith Kauffmann viel von sich und von ihrer Familie. Es ist, wie sie es auch selbst betont, eine ehrende Erinnerung, eine Hommage an Familienmitglieder, allen voran an ihre geliebte Mutter, deren Leben als Alleinerziehende nicht einfach gewesen war und die auch als Politikerin bis in den Landtag Zeichen setzte. Ihr sind denn auch viele Passagen gewidmet – und zahlreiche Bilder aus dem Familienalbum illustrieren den Text dabei.

Neustadter Kindheit und Jugend

Judith Kauffmann gibt Privates preis und meidet dabei auch nicht schlimmer Erfahrungen. Über den Unfalltod ihrer Schwester, einen eigenen schweren Autounfall oder mehrere Krankheitsphasen berichtet Judith Kauffmann immer sehr klar, unsentimental und uneitel. Sie erzählt von sich, macht aber nie irgend ein Aufheben von ihrer Person.

Sie habe das Buch sechs Jahren nach ihrem Ausstieg beim SWR nicht geschrieben, um zu demonstrieren: Mich gibts es auch noch. Das glaubt man ihr aufs Wort.

Judith Kauffmann ist in der Nachkriegszeit in Neustadt an der Weinstraße geboren und aufgewachsen. Sie vermittelt sehr anschaulich das Bild der Stadt in den 1950- und 1960er-Jahren und beschreibt die damalige Lebenswelt im Spiegel ihrer eigenen Biografie. Das ist lebendige Zeitgeschichte ohne Zeigefinger und ohne jegliche polemische Haltung gegenüber einer auch literarisch gerne geschmähten Zeit.

Willy Brandt in der Küche

Den Weg in die Politik, wie ihre Mutter, ist sie nicht gegangen. Davon ist zu lesen. Auch von ihrer Begeisterung für Willy Brandt. Ein Foto von ihm hängt noch heute in ihrer Küche.

Die Autorin gibt nicht nur Einblicke in ihr Privatleben, sondern auch in ihre berufliche Karriere. Dabei nimmt die Arbeit bei SWR 3 natürlich eine ebenso große Rolle ein wie die Sendung mit Star-Koch Johann Lafer, der mit einem Gastbeitrag selbst zu Wort kommt. Sie hebt, auch im persönlichen Gespräch, sehr den journalistischen Anspruch hervor, den sie damals bei SWR 3 gelernt hat.

Warmherzige Reporterin

Übrigens: Dass sie in ihren Fernsehjahren, auch später bei „Judith trifft“ in der Landesschau, als die „warmherzige Reporterin von nebenan“ galt, verwundert nicht, wenn man den unverstellten warmherzigen Ton spürt, mit dem sie schreibt.

Ein bisschen Dialekt ist in ihrem Stil zu bemerken. Mit Absicht, denn die enge Verbundenheit zur Pfalz und die regionale Identität sind für Judith Kauffmann sehr wichtig.

Sehr lobende Worte findet die Autorin nicht zuletzt für ihre Verlegerin Angelika Schulz-Parthu vom Leinpfad-Verlag in Ingelheim, die sich mit Feuer und Flamme für dieses Buchprojekt eingesetzt habe.

LesezeichenJudith Kauffmann: Nix Besseres wie was Gutes. Meine Lebens-Geschichten in Kochrezepten, mit 31 Rezepten und 64 Fotos, 164 Seiten, Hardcover, 17 Euro, ISBN 978-3-945782-68-2