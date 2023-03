Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum dritten Mal werden am Donnerstag Stolpersteine in Speyer verlegt – im Andenken an Bürger, die von den Nazis verfolgt wurden. Die Speyerer Stolperstein-Initiative hat die Biografien der Opfer recherchiert. DIE RHEINPFALZ stellt deren Forschungsergebnisse vor. Im letzten Teil geht es um das Schicksal der Familie Moritz.

Adolf Moritz kommt am 1. Mai 1893 nach Speyer. Vor seinem Umzug lebte er mit seiner Frau Eugenie (geborene Netter) in Paris. Dort wird 1880 sein Sohn Georg geboren. Er ist vier Jahre alt, als seine Mutter