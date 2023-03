Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

War das ein Fest! Sogar der Regen hatte sich verzogen, als Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Mittwochabend die Beteiligten am erfolgreichen Unesco-Weltkulturerbe-Antrag im Judenhof empfing. Der am Dienstag für das mittelalterliche jüdische Erbe in Speyer, Worms und Mainz verliehene Status bringe viele Chancen mit sich.

Stefanie Seiler nahm es genau. „ Seit 27. Juli 2021, 15.47 Uhr sind die SchUM-Stätten Weltkulturerbe“, erinnerte sie die Geladenen aus Bundes-, Landes- und Stadtpolitik, Kultur und Gesellschaft.