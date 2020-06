Wie die Stadtverwaltung Speyer am Dienstag Nachmittag informiert hat, ist der Judenhof in der Kleinen Pfaffengasse ab sofort wieder täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist. Vor Ort wird ein entsprechendes Hygienekonzept vorgehalten und umgesetzt. Besucher sind zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet. Der Judenhof mit der mittelalterlichen Mikwe und dem Museum SchPIRA präsentiert archäologische Exponate aus dem jüdischen Leben Speyers im Mittelalter, „Schpira“ ist die historische hebräische Bezeichnung für den Namen Speyers „Spira“ einer der drei SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz, die sich zurzeit um Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste bewerben.