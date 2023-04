Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Sammlung Commendatore Joachim Burmeister“ ergänzt die Judaica-Sammlung im Speyerer Historischen Museum mit ihren Kult- und Gebrauchsgegenständen.

„Speyer soll all diese Lichtgeräte haben.“ Das hat der Künstler Joachim Burmeister Werner Schineller, Vorsitzender des Historischen Vereins der Pfalz, 2020 in einem Brief versprochen.