„Zehn Jahre La Rosa Enflorece“: Das Jubiläumskonzert mit einem „Best of ...“-Programm des Ensembles ist am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr in der Speyerer Synagoge Beith-Shalom. Dabei erklingen wie immer in Konzerten dieses Quartett s Lieder der sephardischen Juden.

In den vergangenen zehn Jahren hat das Ensemble La Rosa Enflorece gemeinsam einen spannenden Weg beschritten und sich musikalisch immer weiterentwickelt. In diesem Prozess entstand das Bedürfnis, die anfangs noch einzeln stehenden Lieder, Arien und Instrumentalstücke zu einer größeren, neuen Einheit zu verbinden.

Besonders die Vorbereitung der CD und das damit verbundene Neu-Arrangieren von Repertoirestücken hat dem Ensemble musikalisch einen großen Schub gegeben.

Trotz allem ist das Ensemble La Rosa Enflorece seiner Ursprungsidee, die Gemeinsamkeiten zwischen Musik aus unterschiedlichsten Kulturen herauszuarbeiten und das Verbindende in der Musik deutlich zu machen - unter besonderer Berücksichtigung der jüdischen Musik -, treu geblieben.

Lieder der sephardischen Juden

Für das „Best of …“- Programm hat La Rosa Enflorece bekannte und unbekanntere Stücke aus dem Repertoire der vergangenen zehn Jahren ausgewählt. Wie ein roter Faden ziehen sich die Lieder der sephardischen Juden durch die Programme (also die Musik der Juden auf der iberischen Halbinsel). Diese treten unter anderem in Kontakt mit Werken des jüdischen, frühbarocken Komponisten Salomone Rossi. Weiterhin erklingt Musik aus der Türkei sowie von Komponisten des Barocks wie Reinhard Keiser, Marco Uccelini, Jean Baptiste Lully und anderen.

Die vier Ensemblemitglieder Almut-Maie Fingerle (Sopran), Almut Werner (Blockflöten), Daniel Spektor (Barockgeige) und Johannes Vogt ( Theorbe) verbindet die Liebe zur Musik abseits des Mainstreams. Jeder Musiker kommt mit seinen besonderen Stärken zur Geltung.

Unterhaltsame und informative Moderation

So singt die Sopranistin Almut-Maie Fingerle nicht nur, sondern bereichert das Programm mit Geigenspiel. Almut Werner besticht auf einer Vielzahl an Blockflöten mit glasklaren, perlend-virtuosen Flötenklängen. Daniel Spektor spielt mit großem Ausdruck und Intensität seine Barockvioline und Johannes Vogt zaubert mit Tönen und Harmonien auf seiner Theorbe.

Auch dieses Konzert wird, wie bei den Auftritten von La Rosa Enflorece üblich, unterhaltsam und informativ moderiert.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.