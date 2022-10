Am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr ist in der katholischen Kirche St. Gangolf Dudenhofen das Jubiläumskonzert „20 Jahre Chorissimo“.

Das Publikum wird mitgenommen auf eine Reise durch zwei Jahrzehnte Chorissimo. Dies wird auch im Titelsong „This is our time“ (dies ist unsere Zeit) deutlich. Gäste sind die Saxofonistin Alexandra Lehmler, der Bassisten Matthias Debus und die Geigerin Ulrike Klebsch. Das musikalische Fundament bildet Bernd Camin, der Chorissimo am Klavier begleitet. Chorissimo wird einen musikalischen Bogen von seinen geistlich-kirchlichen Wurzeln, weiter zu afrikanischen Stücken, zu Pop-Songs, Filmmusik und aktueller klassischer Chormusik spannen. Die Moderation wird sowohl die Liederinhalte andeuten als auch die Entwicklung des Chors beschreiben.

Jüngste musikalische Andacht

Ulrike Klebsch war auch bei der jüngsten musikalischen in St. Gangolf dabei. Neben ihr an der Violine spielten ihre Tochter Ann-Katrin Klebsch (Viola) und Simon Scheller (Klarinette). Das Trio boten ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Corelli, Beethoven, Sibelius, Rebecca Clarke und Johann Georg Distler. Das Motto „Holz trifft Holz“, das sich auf die Musikinstrumente bezog, traf auch bei der Lesung zu. Zwischen den Stücken las Pfarrer Henning aus dem Buch „Der Klang – Vom unerhörten Sinn des Lebens“ des Geigenbauers und Autors Martin Schleske. Ein berührendes Buch über die Erfahrungen eines Handwerks und die Erkenntnisse im Vergleich mit dem Evangelium.

Von Arcangelo Corelli erklang „La Follia“, ein Stück, das sich im Barock großer Beliebtheit erfreute. Beethovens drei Duette WoO27 wurden hier in einer Bearbeitung für Klarinette und Viola gespielt. Hier zeigte Ann-Katrin Klebsch ihre Vielseitigkeit. Das Duo in C-Dur von Jean Sibelius ist ein frühes Werk des finnischen Komponisten. Die englische Komponistin Rebecca Clarke war eher mit kammermusikalischen Werken bekannt geworden. Ihre modernere musikalische Sprache brachte einen weiteren musikalischen Raum zum erklingen.

Geige, Viola und Klarinette erklangen zusammen im hochvirtuosen Trio concertant op. 7 Nr.1 des Mozart-Zeitgenossen und Haydn-Schülers Johann Georg Distler, der wie Mozart mit Mitte Dreißig starb. Das Publikum spendete langen Applaus und erhielt einen schwungvollen Tango als Zugabe. Die nächste musikalische Andacht ist für 4. Dezember geplant mit Werken für Blockflöte und Theorbe.