Nach dem „Benzin-Stammtisch“ und den Führungen durch das U-Boot U9 kündigt das Technik-Museum Speyer eine weitere Jubiläumsaktion an: Bei „Highlight-Führungen“ bekommen Fans der am 11. April 1991 eröffneten Technik-Sammlung „einen kleinen Einblick in die weltweit einzigartige Geschichte“ der von einem Verein getragenen Einrichtung. Auftakt ist am Dienstag, 30. März, von 11 bis 11.45 Uhr.

Die 45-minütigen Führungen durch erfahrene Mitarbeiter des Museums kosten Teilnehmer außer den üblichen Eintrittspreisen nichts weiter. Diese und ähnliche Fragen werden dabei beantwortet, heißt es in der Ankündigung: „Wie entstanden die Museen überhaupt? Woher stammt der Name Lillerhalle? Wie gelangen die Kolosse Boeing 747 oder Buran überhaupt ins Museum? Was sind die größten, ältesten oder beliebtesten Ausstellungsstücke und hinter welchem Exponat befindet sich eine ganz besondere Geschichte?“

„Zusätzlich gibt es einige spezielle Kinderführungen – die genauen Termine sind dem Anmeldeformular zu entnehmen: https://speyer.technik-museum.de/de/highlight-fuehrung“, so das Museum. In dem Online-Formular können kostenlose Reservierungen für die Führungen vorgenommen werden. „Restplätze werden, wenn vorhanden, direkt vor Ort angeboten. Treffpunkt für alle Führungen ist im Eingangsbereich des Technik-Museums Speyer direkt an der Kasse 5“, heißt es.

Wie Museumssprecherin Corinna Siegenthaler betont, beinhalten die Führungen die Geschichte des Technik-Museums Speyer, die Boeing 747, das Spaceshuttle Buran, die Antonov An-22, den Seenotkreuzer John T. Essberger und das U-Boot U9. „Wir wollen unseren Fans möglichst viel bieten, auch wenn wir wegen der Corona-Krise leider keine große Jubiläumsfeier veranstalten können“, sagt sie. Auch im Schwesterhaus, dem Technik-Museum Sinsheim, das vor 40 Jahren (am 6. Mai 1981) eröffnet wurde, sollen im Lauf des Frühjahrs „Highlight-Führungen“ gebucht werden können.