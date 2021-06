Heinz Kreutzenberger (93), der Ehrenvorsitzende des TSV Speyer, und seine Frau Käthe (86), Ehrenmitglied des TSV, feiern heute, Mittwoch, ihre eiserne Hochzeit. Speyers größter Verein hat schon eine Rolle bei ihrem Kennenlernen gespielt.

Heinz Kreutzenberger trat am 13. Juni 1947 in den TSV Speyer ein, seine Frau Käthe am 1. Oktober 1952. Im Jahr zuvor hatten sie sich beim Neujahrsempfang im TSV-Heim kennen und lieben gelernt. Sie heirateten am 23. Juni 1956. Sohn Claus-Dieter, der heutige Geschäftsführer des Vereins, gehört seit 1. August 1964 zum Klub.

Heinz Kreutzenberger hütete als aktiver Spieler im Feldhandball das TSV-Tor. Danach hatte er mehrere Ämter in der Handballabteilung inne, war etwa jahrzehntelang Spielleiter. Seine Frau Käthe sorgte für die Verpflegung während der Heimspiele in der Osthalle. Von 1959 bis 1966 und von 1967 bis 2001 war der Jubilar stellvertretender Vorsitzender des TSV, dazwischen kommissarischer Vereinschef und Vorsitzender von 2001 bis 2006. 2006 gab er den Vorsitz an seinen Schwager Wolfgang Behm ab. Bis 2015 blieb er dessen Stellvertreter.

Stolz auf viele Ehrungen

Heinz Kreutzenberger erhielt viele Ehrungen vom Verein, der Stadt, vom Handballverband und vom Land, darunter die Ehrenplakette der Stadt Speyer und der Sport-Obelisk des Landes. Das Glanzlicht war jedoch die Verleihung der Ehrenurkunde des TSV Speyer als Ehrenvorsitzender.

Jahrelang fuhr Heinz Kreutzenberger auch als Ehrenvorsitzender immer noch täglich in die Geschäftsstelle des Vereins. Seine Frau Käthe hielt ihm die ganzen Jahre den Rücken frei und stand in allen Belangen hinter ihrem Mann. Auch heute noch nehmen beide regen Anteil am Vereinsleben. Heinz Kreutzenberger informiert sich in der RHEINPFALZ täglich über das Geschehen in der Region.