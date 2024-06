„Ich bin ihn nicht losgeworden.“ So kommentiert die Speyererin Katharina Barembruch das erste Treffen mit ihrem späteren Ehemann Horst. Die Zuneigung beruhte schnell auf Gegenseitigkeit – und hält 60 Jahre an: Am Sonntag feiern sie diamantene Hochzeit im Kreis ihrer Familie.

Die Jubilarin ist 1943 in Speyer geboren und auch in der Domstadt aufgewachsen. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und arbeitete in diesem Beruf im Diakonissen-Krankenhaus. In ihrer Freizeit fuhr sie gerne mit ihren Freundinnen in ein Tanzlokal nach Mannheim. Dort lernte sie Horst Barembruch kennen, der sie immer wieder zum Tanzen aufforderte. „Als wir nach Speyer zurückfuhren, ist er uns mit seinem Auto nachgefahren, hat nicht lockergelassen“, berichtet die Ehejubilarin. Am 2. Juni 1964 war es soweit: In der Dreifaltigkeitskirche wurde geheiratet.

Das Ehepaar bekam vier Kinder, drei Mädchen und ein Junge. Die Ehefrau konnte daher nicht mehr berufstätig sein, und das war eigentlich gut so, wie sie im Nachhinein mit einem Lächeln einordnet. Mit ihrem Sohn habe sie jeden Nachmittag viel Zeit verbringen müssen, damit er seine Hausaufgaben machte. Dies habe sich auf die gesamte Schulzeit erstreckt und auch die Arbeit im Haushalt eingeschränkt. „Doch es hat sich gelohnt, denn heute hat er eine eigene Firma“, so die Jubilarin erfreut. Die Familie ist längst größer geworden: Das Ehepaar hat fünf Enkel und ein Urenkelchen.

Der Jubilar ist 1940 in Danzig geboren, wurde mit seinen Eltern vertrieben und lebte dann in der DDR. Mit 17 floh er zu einer Tante in Mannheim. Beruflich war er 20 Jahre als Lkw-Fahrer für das Bauzentrum Schultz tätig, zudem als selbständiger Lkw-Fahrer.