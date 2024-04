Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für ein Drama im Speyerer Judomaxx am zweiten Kampftag der Bundesliga Süd: Das Duell zwischen dem JSV und JC Leipzig hielt beim 7:7, was es versprach.

Beide Teams werden das Gefühl haben, dass sie hätten gewinnen können: Die Rekordkulisse von 450 Menschen verfolgte die Achterbahnfahrt. Trotz starker Leistungen von Samuel Mendel gegen den