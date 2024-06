Eine kurze Auswärtsfahrt zu einem vertrauten Gegner steht am Samstag für die Frauen des JSV Speyer auf dem Programm. Am dritten und letzten Kampftag der Judo-Bundesliga Süd-West treten sie beim BC Karlsruhe an.

Die Teams kennen sich nicht nur aus vorherigen Bundesligabegegnungen – zuletzt 2022, als der JSV mit 10:4 gewann – sondern auch vom gemeinsamen Training. „Aufgrund der räumliche Nähe kommen gerade die jüngeren Karlsruher Kämpferinnen manchmal auch zu uns ins Training, und einige von uns sind immer wieder mal dort. Einige kennen also die Halle und das Team, und wir wissen, dass sie viele gute Nachwuchsleute haben, teilweise auch Kaderathletinnen haben, wie Salome Steinebrunner, Hanna Bölcskei und die deutsche Meisterin der Unter-18-Jährigen, Hannah Müller“, berichtet JSV-Teamchefin Nadine Lautenschläger, die am Samstag das Team in Abwesenheit ihrer Co-Teamchefin Szaundra Diedrich alleine betreut.

Die JSV-Frauen stehen nach zwei klaren Siegen in den ersten beiden Kämpfen schon sicher in den Play-offs, wollen aber mit einem weiteren Erfolg gegen die Karlsruherinnen, die die ersten beiden Duelle abgaben, den ersten Tabellenplatz festigen. Allerdings ist die personelle Situation nicht ganz optimal.

Einige der international aktiven Top-Kämpferinnen befinden sich nach der Weltmeisterschaft im Urlaub oder in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Doch dem Speyerer Kader mangelt es nicht an Tiefe: Neben den jungen Eigengewächsen wie Jill Trenz, Jana Förtsch und Corinna Beyer zählen erfahrene Stammkräfte (Jessica Lindner, Nadja Bazynski, Verena Thumm) zum Aufgebot.

Europapokalsiegerin Schmid

Lea Schmid tritt mit dem Rückenwind eines Sieges beim European Cup in Sarajewo an. Ebenfalls dabei – obwohl sie nicht zum Einsatz kommen – sind Seija Ballhaus und Alesia Büttner, die es sich nicht nehmen lassen wollen, ihr Team zu unterstützen. Der Vergleich bildet eine Hälfte eines Doppelkampftages, weil auch die Karlsruher Männermannschaft am gleichen Abend in der Bundesliga aufläuft.

„Die Halle wird also wahrscheinlich ordentlich voll sein. Ich bin gespannt auf die Stimmung, und wir freuen uns auf spannende und faire Kämpfe“, so Teamchefin Lautenschläger.