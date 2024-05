Unter ganz neue Vorzeichen steht das Duell zwischen der TSG Backnang und dem JSV Speyer in der 1. Judo-Bundesliga Süd der Männer am Samstag.

Nachdem der JSV zuletzt mehrere Jahre in Folge in dieser Paarung als Sieger von der Matte ging, gilt dieses Mal das Team aus Backnang als ganz klarer Favorit – und zwar nicht nur im Duell mit Speyer, sondern überhaupt in der Liga. Die TSG verstärkte sich nämlich mit mehreren Top-Kämpfern, die vergangene Saison noch für den KSV Esslingen an den Start gingen.

JSV gefordert

Esslingen zog sein Team aus der Bundesliga zurück. Es steht zwar nicht fest, wie viele von Backnangs internationalen Stars antreten. Schließlich liegt die Weltmeisterschaft gerade mal eine Woche zurück. Trotzdem scheint klar, dass der JSV, der mit zwei Unentschieden gegen die Spitzenmannschaften aus Abensberg und Leipzig sehr stark in die Saison startete, auf jeden Fall vor einer gewaltigen Herausforderung steht.

Zum ersten Mal in der Runde schlägt das Verletzungspech mit voller Härte zu. Neuzugang Lukas Klemm, den sich die Speyerer aus dem letztjährigen Esslinger Team sicherten und der mit vier Kämpfen und vier Siegen sensationell begann, fällt mit einem Bänderriss am Ellenbogen voraussichtlich für mehrere Monate aus.

Lichtblick Gochilaidze

In der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm fehlt gleich ein Trio: Philip Müller, Michel Adam (Fußbruch) und Luca Boeßer, der sich bei den deutschen Polizeimeisterschaften verletzte. Ein weiteres Trio startet beim Europacup der Unter-21-Jährigen im österreichischen Graz, nämlich Felix Bächle (bis 60 Kilo), Mahomed Khakimov (- 81kg) und Pierre Ederer (- 100).

Ein Lichtblick ist, dass Dimitri Gochilaidze nach seinem starken fünften Platz bei der WM aufläuft. „In den oberen Gewichtsklassen können wir die Ausfälle halbwegs kompensieren. In den unteren ist es teilweise etwas zu viel. Auch wenn wir noch nicht wissen, wen Backnang aufstellen kann, ist klar, dass wir dieses Mal auf jeden Fall deutlich in der Außenseiterrolle sind“, so JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau.