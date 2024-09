Zum Abschluss der Saison in der Judo-Bundesliga Süd der Männer empfängt der JSV Speyer am Samstag um 17 Uhr den BC Karlsruhe.

Trotz der geografischen Nähe ist der Gast von der anderen Rheinseite für die Speyerer eher eine unbekannte Größe. Die Karlsruher stiegen in der vergangenen Saison aus der Zweiten Bundesliga auf. „Wir hatten früher einige Begegnungen in der Zweiten Liga, die immer hart umkämpft waren. Aber das ist schon viele Jahre her, und beide Teams haben sich personell komplett verändert seitdem“, erklärt JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau.

Tabellennachbarn

Der Neuling etablierte sich aber im Oberhaus achtbar und holte mit einem Sieg gegen Erlangen und einem Unentschieden gegen Offenbach drei Punkte. Damit liegt der BCK auf Tabellenplatz fünf, direkt hinter dem JSV – allerdings mit drei Zählern Rückstand. In Sachen Ranking ändert sich für die Speyerer nichts mehr.

Der aktuelle vierte Rang steht unabhängig vom Ergebnis am Samstag. Dennoch treten hoch motivierte Domstädter an, um auch im dritten Heimkampf der Saison ungeschlagen zu bleiben und mit einem Sieg die Saison abzuschließen. Hierzu greift der JSV im Grunde auf den gleichen Kader zurück wie in der vergangenen Woche, mit Ausnahme von Onise Bughadze.

Haettich fraglich

Der georgische Schwergewichtler fehlt aufgrund eines internationalen Wettkampfs. Ob der gegen Offenbach verletzte Franz Haettich aufläuft, entscheidet sich kurzfristig. Mit dem ins Team zurückkehrenden David Riedl besitzt der JSV allerdings dieses Mal eine weitere Option in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm.

Trotz erneuter sommerlicher Temperaturen und des Altstadtfestes hoffen die JSV-Männer auf eine gute und stimmungsvolle Kulisse im Judomaxx für ihren letzten Saisonkampf.