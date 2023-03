Nach einer erfolgreichen Saison 2022, die wie schon die Saison zuvor mit dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen wurde, gehen die Männer des JSV mit Rückenwind in die neue Saison in der Judo-Bundesliga, die am Samstag mit einem Auswärtskampf bei Samurai Offenbach beginnt.

Teamchef Michael Görgen-Sprau gibt als Saisonziel die Bestätigung des Ergebnisses der Vorsaison aus, also den vierten Tabellenplatz. Nachdem sein Team in der vergangenen Saison zwischenzeitlich an der Qualifikation für die Finalrunde geschnuppert hat, ist ein ähnlicher Verlauf dieses Jahr nicht ausgeschlossen, wenn alles gut läuft. Eine bessere Platzierung als im Vorjahr als Ziel zu formulieren, wäre allerdings etwas überzogen. „Den Leistungsunterschied zu den drei Top-Teams Abensberg, Leipzig und Esslingen können wir noch nicht ganz wettmachen, aber wir sind weiterhin für eine Überraschung gut. Platz vier deshalb als Ziel“, so Michael Görgen-Sprau.

Oft knappe Angelegenheit

Michel Adam steht wieder zur Verfügung und soll mehr Einsätze erhalten, nachdem er zuletzt häufig aufgrund von Verletzungen und internationalen Einsätzen dem Speyerer Bundesligateam gefehlt hat. Für den Kampf in Offenbach stehen bis auf den verletzten Philip Müller sowie Andreas Benkert und Patrick Striegel alle Kämpfer zur Verfügung.

Die Kämpfe gegen Offenbach, den letztjährigen Tabellensechsten, waren in den vergangenen Jahren meist knappe Angelegenheiten. So verspricht die erste Aufgabe der Saison auch schon die erste große Herausforderung zu werden.