Die Josef-A.-Geyer-Stiftung hat 43.000 Euro an soziale und kulturelle Organisationen und Vereine aus Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis ausgeschüttet.

Aus Speyer bedacht wurden der Verkehrsverein für sein Buchprojekt „Die Pfalzgrafen“, das Bewegungsprojekt der Jungen Lebenshilfe und das Atelier Molemol der Lebenshilfe, die Mittwochssuppe in St. Hedwig und die Selbsthilfe bei Teilleistungsschwächen (SeHT). Aus dem Umland wurden das Projekt „Gebetsbuch für Senioren“ von St. Cäcilia Harthausen, der Männergesangverein Mechtersheim und die Vleugels-Orgel von St. Jakobus in Schifferstadt bedacht.

Gründer und Vorstand Josef A. Geyer hatte zur Übergabe der Zuwendungen in die Haldmühle in Bissersheim eingeladen. Nicht nur die staatliche Fürsorge sei der Maßstab einer humanen Gesellschaft, sondern der gesellschaftliche Einsatz ihrer Bürger, wird er zu seiner Motivation in einer Pressemitteilung zitiert. Der Unternehmer Geyer, der am 31. Oktober 1951 in Speyer geboren wurde und in Schifferstadt aufwuchs, engagierte sich schon früh im Ehrenamt. Die bedachten Vereine konnten bei der Veranstaltung noch Sonderzuwendungen in Höhe von insgesamt 4500 Euro vergeben. Die Entscheidung fiel auf das Frauenhaus Bad Dürkheim (2000 Euro), die ökumenische Nachbarschaftshilfe Schifferstadt (1500) und die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg (1000).