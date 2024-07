Ein besonderes Gemeindefest feiert am Sonntag, 14. Juli, die protestantische Johanneskirchengemeinde. Hintergrund: Im Gottesdienst ab 11 Uhr wird Corinna Schauder nach 32 Jahren Pfarrerin an der Johanneskirche in Speyer-West von Dekan Arne Dembek in den Ruhestand verabschiedet. Zusätzliche Parkplätze stehen an diesem Tag auf dem Gelände der Burgfeldschule zur Verfügung. Beim Gemeindefest ist für Speis und Trank gegen Spenden gesorgt. Angekündigt sind auch musikalische Darbietungen, ein Bastel-Programm für Kinder, ein Quiz und Informationsstände des Bastelkreises und Bauvereins.