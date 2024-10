Bisher ist der Johanneshof in der Hockenheimer Seewaldsiedlung ein Anlaufpunkt auch für zahlreiche Pfälzer, die seine landwirtschaftlichen oder Konditoreiprodukte schätzen oder in der Gartenwirtschaft einkehren wollen. Ab 1. Dezember ist er auch in Speyer vertreten: Er eröffnet einen Standort im Berzelhof-Ensemble in der Altstadt.

