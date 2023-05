Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Johannes Steiniger (CDU) bleibt Abgeordneter für den Wahlkreis Neustadt-Speyer in Berlin. Der 34-Jährige musste aber am Wahlabend lange zittern. Am Ende gewann er das Direktmandat mit 3612 Stimmen vor Isabel-Mackensen-Geis (SPD). Die kann wahrscheinlich über ihren Landeslistenplatz wieder in den Bundestag einziehen, Hannah Heller (Grüne, Speyer) nicht.

Was für ein Wahlabend. Viereinhalb Stunden lang lieferten sich Isabel Mackensen-Geis (SPD) und Johannes Steiniger (CDU) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis Neustadt-Speyer.