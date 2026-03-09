In zwei Konzerten in der Friedenskirche St. Bernhard in Speyer führte die Dommusik die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach in denkwürdiger Weise auf.

Am 10. März gibt es in London in St.-Martin-in-the-Fields Bachs Johannes-Passion mit dem Monteverdi Choir, wahrscheinlich in musiziertechnischer Hinsicht die weltmeisterlichste Aufführung des Werks in dieser Passionszeit. Doch man muss da nicht hinfliegen. Wer am Samstag und Sonntag Zeuge der Aufführung der Speyerer Dommusik in der Friedenskirche St. Bernhard war, hat diese Passionsvertonung in einer Weise erlebt, die die ästhetischen und theologischen Dimensionen dieses Werks voll erfasst und zu sich selbst gebracht hat. Das waren nicht einfach mal wieder Aufführungen für alle, bei denen es ohne Bach (Weihnachtsoratorium und Passionen) nicht Weihnachten und Ostern werden kann. Nein, es war eine unmittelbare, tief bewegende und – um das vielbenutzte Modewort zu verwenden – absolut authentische Begegnung mit dieser Musik. Und es war, wenn man so will, ein Statement in diesen Tagen. 1849 sprach Robert Schumann über die Johannes-Passion, die er höher einschätzte als die nach Matthäus, den prophetischen Satz: „Käme doch über solche Sachen die Welt ins Klare“.

Georg Poplutz als Evangelist. Foto: Klaus Landry

Die Leidensgeschichte Christi in Bachs Vertonung: Sie geht uns alle an. Und dass wir alle über sie nachsinnen sollen: Das machte Domkapellmeister Markus Melchiori durch eine besondere Choreographie deutlich. Der Chor stand beim Eröffnungschor zunächst rechts (Alt und Bass) und links (Sopran und Tenor) der Kirchenbänke im Raum, was nicht nur eine besondere Raumklangwirkung erzeugte, sondern auch bedeutete, dass wir alle direkt in die Musik eingebunden sind.

Markus Flaig als Christus. Foto: Klaus Landry

Zum Schlusschoral ging der Chor wieder in den Raum. In der Brockes-Passion, die den Text der freien Stücke dieser Passion wesentlich prägt, steht über den Kirchenliedsätzen immer „Choral der christlichen Gemeinde“. Genauso war das hier auch gemeint – und Markus Melchiori ließ „Ach Herr, lass dein lieb Engelein“ in diesen Sinne singen: alle in den Klang einbeziehend und sich in diesem vereinend.

Klaus Mertens, hier als Petrus. Foto: Klaus Landry

Wesentliche Kriterien der Aufführung in Speyer waren ihre genaue und klare sowie tiefgründige Textausdeutung und ihre spirituelle Aura. Das war exemplarisch an einer Stelle im Chor vor dem Schlusschoral zu erleben. Der zweimal gesungene Mittelteil hat den Text: „Das Grab, so euch bestimmet ist, und ferner keine Not umschließt, macht mir den Himmel auf und schließt die Hölle zu.“ Beim zweiten Mal schwebt die Musik fast ohne Generalbass und führt in himmlische Sphären. Melchiori nahm hier den Chorklang immer mehr zurück bis hin zu einem leisen, ätherischen Akkord. Und machte dann eine bedeutungsvolle Pause, eher der A-Teil noch mal kam. Da tat sich die Vision einer anderen Welt auf. Das war nur einer von vielen Momenten, in denen die in Musik gefasste Theologie erfahrbar wurde. Allein die Vielfalt und Beredsamkeit bei der Gestaltung der Choräle war phänomenal. Die dramatische Gestaltung der Volkschöre war nicht minder außerordentlich. Der Domkapellmeister schlug nicht selten sehr rasche Tempi an, die ab und an nochmals angezogen wurden.

Die Sopranistin Miriam Feuersinger Foto: Klaus Landry

Der Speyerer KathedralJugendChor, der vor zwei Jahren mit der Johannes-Passion seinen ersten Auftritt hatte, bewältige seine Aufgabe auch diesmal bravourös und sang mit großer Klangkultur, Homogenität, Intensität und exzellenter Textdiktion.

Die Altistin Elvira Bill Foto: Klaus Landry

Einmal mehr ein Garant für eine erstklassige Bach-Aufführung war das in allen Registern fulminante Barockorchester L’arpa festante, bei dem auch ein Kontrafagott mitspielte (dazu gibt es eine Stimme von Bach).

Der Tenor Florian Cramer Foto: Klaus Landry

Wie schon im Vorfeld an dieser Stelle bemerkt, versprach die hochkarätige Solistenbesetzung Festspielniveau. Sie erfüllte die in sie gesetzten Erwartungen denn auch unbedingt.

Der Chor, Sopran und Tenor, im Kirchenraum Foto: Klaus Landry

Als Evangelist sang der Tenor Georg Poplutz seinen Part mit großer Intensität, stimmlicher Präsenz und Sicherheit sowie einer in jedem Takt überlegten Ausformung des Textes. Alles hatte immer viel Sinn bei seinem Vortrag. So brachte er den biblischen Bericht den Hörerinnen und Hörern ganz nahe. Auch Markus Flaig als Sänger der Christusworte war immer sehr verbindlich und würdevoll im Vortrag. Der legendäre Bach-Sänger Klaus Mertens war als Petrus, Pilatus und in den Bassarien ungebrochen ein kongenial den Kern der Musik auf den Punkt bringender Sänger.

Marks Melchiori dirigiert den Chor im Raum. Foto: Klaus Landry

Sängerisch souverän und mit leidenschaftlichem Zugriff interpretierte Florian Cramer die Tenorarien.

Die beiden Alt-Arien wurden von Elvira Bill ebenso empfindsam wie präzise und erlesen in Artikulation und Phrasierung gesungen. Die Schönheit ihres Vortrags war Ausdruck berührender Verinnerlichung.

KathedralJugendChor und L’arpa festante Foto: Klaus Landry

Miriam Feuersinger zeigte in den beiden Sopranarien bei ihrem Speyer-Debüt auf überragende Weise, wie sie auf der Basis einer außerordentlichen Gesangskunst und einem konsequenten Eindringen in den Geist dieser Musik einen jeden Ton mit wahrhaftigstem Ausdruck zu erfüllen vermag.